LaStampa : Incidente sul lavoro nel Riminese, operaio muore sotto trattore. Trovato dalla moglie che non lo aveva visto rientr… - Leggimiii : RT @cronaca_di_ieri: 24/09/22 PAVIA (PV) - Ha un malore a letto, muore operaio 24enne. La madre lo ha trovato già in fin di vita e ha chi… - marialetiziama9 : RT @cronaca_di_ieri: 24/09/22 PAVIA (PV) - Ha un malore a letto, muore operaio 24enne. La madre lo ha trovato già in fin di vita e ha chi… - leggoit : #operaio muore schiacciato dal trattore in un'azienda agricola nel Riminese - GiancarloPilus1 : RT @cronaca_di_ieri: 24/09/22 PAVIA (PV) - Ha un malore a letto, muore operaio 24enne. La madre lo ha trovato già in fin di vita e ha chi… -

È quanto accaduto questa mattina a undi una porcilaia a Vallecchio di Montescudo. L'uomo, secondo quanto appreso, stava lavorando da solo ed era andato a fare qualcosa dietro al trattore. ...Un incidente mortale sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata di domenica in una porcilaia in via Mezzanotte a Vallecchio di Montescudo . Per cause ancora in via di accertamento, unè rimasto schiacciato sotto le 'forche' montate sul posteriore di in trattore . In quel momento l'uomo era solo e si trovava in piedi dietro al pesante mezzo quando, in seguito a un cedimento ...Ancora una morte sul lavoro. È finito sotto le forche posteriori di un trattore mentre stava lavorando in un'azienda agricola del Riminese ed è morto per i ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...