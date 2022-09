Ondata di maltempo a Napoli: domani scuole chiuse (Di domenica 25 settembre 2022) A seguito della proroga dell’allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la giornata di domani emanerà un’ordinanza di chiusura delle scuole che non erano già destinate a seggio elettorale. È in grado di anticiparlo l’ANSA attraverso fonti del Comune di Napoli. Le scuole destinate a seggio elettorale, “sulla base di un programma di sanificazione da svolgere congiuntamente tra Comune e Asl Napoli 1 Centro, riapriranno da mercoledì 28 settembre. A comunicarne la riapertura sarà il dirigente del singolo istituto scolastico”. Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 settembre 2022) A seguito della proroga dell’allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il sindaco diGaetano Manfredi per la giornata diemanerà un’ordinanza di chiusura delleche non erano già destinate a seggio elettorale. È in grado di anticiparlo l’ANSA attraverso fonti del Comune di. Ledestinate a seggio elettorale, “sulla base di un programma di sanificazione da svolgere congiuntamente tra Comune e Asl1 Centro, riapriranno da mercoledì 28 settembre. A comunicarne la riapertura sarà il dirigente del singolo istituto scolastico”.

