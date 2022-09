Olanda, van Dijk: “Non un bella partita, ma abbiamo vinto. Mondiale? buona sensazione” (Di domenica 25 settembre 2022) Virgil van Dijk, autore della rete che ha permesso l’arrivo dell’Olanda alle Final Four di Nations League, ha parlato al termine del match contro il Belgio: “Non è stata una bella partita, ma abbiamo vinto. Era quello l’importante. abbiamo affrontato una delle migliori squadre al mondo e questo non dobbiamo dimenticarlo. Andremo al Mondiale con una buona sensazione dopo questo scontro”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Virgil van, autore della rete che ha permesso l’arrivo dell’alle Final Four di Nations League, ha parlato al termine del match contro il Belgio: “Non è stata una, ma. Era quello l’importante.affrontato una delle migliori squadre al mondo e questo non dobbiamo dimenticarlo. Andremo alcon unadopo questo scontro”. SportFace.

