Odessa torna sotto attacco | Kiev accusa | «Raid russi nelle zone dello pseudo-referendum | missili sulle case»

(Di domenica 25 settembre 2022)la città di, dove le autorità comunali citate da Ukrinform riferiscono didi dronikamikaze contro un edificio amministrativo del centro sul Mar Nero. Uno dei droni sarebbe stato abbattuto dalla contraerea ucraina. Ma è sul fronte Est che i bombardamenti si sono fatti intensi nell’ultima notte, in particolare a Zaporizhzhia earee in cui si stanno svolgendo gli «», dove il comando militare diha registrato 10 attacchi, che avrebbero ferito tre persone, oltre che distrutto unastazione elettrica e diverse abitazioni. La risposta ucraina è arrivata nei distretti di Chersoon, Kakhovka e Beryslav, dove sarebbero ...

1UnPassante : Quindi torna nel covo dei #Nazisti????? -

Avvenire

sotto attacco la città di, dove le autorità comunali citate da Ukrinform riferiscono di raid di droni russi kamikaze contro un edificio amministrativo del centro sul Mar Nero. Uno dei ...Questo film per l'Ucraina è stato uno sforzo produttivo perchè si svolge in uno shtll al confine con la Polonia con un giovane che lavora nel cinema aal suo paese il giorno prima dell'... Il cardinale Krajewski inizia da Odessa il suo viaggio di vicinanza Dopo settimane passate a incassare colpi e sconfitte, Vladimir Putin prova a riprendere l’iniziativa. L’ordine di mobilitazione e le minacce sul nucleare si impongono sulla narrazione quotidiana della ...L'ex segretario generale dell'Iila ed ex sottosegretario agli Esteri ha raggiunto Asunción la scorsa domenica, e Montevideo questo venerdì ...