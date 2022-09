Nucleare, Usa: 'Pronti a rispondere alla Russia' (Di domenica 25 settembre 2022) Ci saranno conseguenze 'catastrofiche' se la Russia decide di usare un'arma Nucleare in Ucraina. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. 'Se la ... Leggi su leggo (Di domenica 25 settembre 2022) Ci saranno conseguenze 'catastrofiche' se ladecide di usare un'armain Ucraina. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. 'Se la ...

rubio_chef : Chi pensa di essere di sinistra supportando le proteste iraniane scatenate dai media imperialisti (oggi con la scus… - rubio_chef : Iran 2020. Ero lì. Le proteste durante le quali purtroppo morirono molti giovani furono la conseguenza delle sanzio… - fattoquotidiano : Lavrov accusa: “L’Europa soggiogata dalla dittatura Usa”. La Turchia non riconosce i referendum nel Donbass (di Mic… - AnonWintermute : @JJM_DigiMedia @HSkelsen Quella quella . È emerso il tema del discorso . Alti ranchi militari Usa hanno avvertito I… - PivaEdoardo : sembra che le bombe le abbia solo lui BIDEN NE HA 1 VOLTA E MEZZO IN PIÙ IN ITALIA E NE SONO 90 USA,. OVVIAMENTE -