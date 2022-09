Nubifragio in Campania, la protezione civile proroga l'allerta arancione (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Un violento temporale si è abbattuto questa mattina a Napoli, in provincia e nella parte settentrionale della Campania. Una vasta porzione del capoluogo di regione tra le 7 e le 9 è stato interessato da un acquazzone e le strade, quelle della zona collinare e del lungomare, si sono trasformate in fiumi. Nel sottopasso Claudio a Fuorigrotta due auto sono rimaste bloccate, ma i conducenti sono usciti in fretta dall'abitacolo senza conseguenze per loro. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale si sono registrati in molti punti della città, come alla Riviera di Chiaia dove alcuni tratti di strada sono completamente invasi dalle acque. Forte ripercussioni anche sul trasporto pubblico. La società regionale Eav ha comunicato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra Licola e Quarto, nel Napoletano, e la sospensione del servizio della ... Leggi su agi (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Un violento temporale si è abbattuto questa mattina a Napoli, in provincia e nella parte settentrionale della. Una vasta porzione del capoluogo di regione tra le 7 e le 9 è stato interessato da un acquazzone e le strade, quelle della zona collinare e del lungomare, si sono trasformate in fiumi. Nel sottopasso Claudio a Fuorigrotta due auto sono rimaste bloccate, ma i conducenti sono usciti in fretta dall'abitacolo senza conseguenze per loro. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale si sono registrati in molti punti della città, come alla Riviera di Chiaia dove alcuni tratti di strada sono completamente invasi dalle acque. Forte ripercussioni anche sul trasporto pubblico. La società regionale Eav ha comunicato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra Licola e Quarto, nel Napoletano, e la sospensione del servizio della ...

sulsitodisimone : Nubifragio in Campania, la protezione civile proroga l'allerta arancione - QuousqueTand : RT @zeipigei: I commenti sprezzanti sulla bassa affluenza in Campania e Molise, quando c'è un nubifragio in corso e una allerta arancione s… - Ladylenia : RT @zeipigei: I commenti sprezzanti sulla bassa affluenza in Campania e Molise, quando c'è un nubifragio in corso e una allerta arancione s… - VerdeVetriolo : RT @zeipigei: I commenti sprezzanti sulla bassa affluenza in Campania e Molise, quando c'è un nubifragio in corso e una allerta arancione s… - IlSedutomulo : RT @zeipigei: I commenti sprezzanti sulla bassa affluenza in Campania e Molise, quando c'è un nubifragio in corso e una allerta arancione s… -