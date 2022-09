"Non posso farlo". Berlusconi intercettato al seggio: un clamoroso smacco alla sinistra (Di domenica 25 settembre 2022) Anche per Silvio Berlusconi è arrivato il momento di votare. Il leader di Forza Italia si è recato nel seggio di via Fratelli Ruffini a Milano, accompagnato dalla compagna Marta Fascina. "Io sono in campo per dare insieme a Forza Italia un contributo determinante e a fare il regista del prossimo governo", ha detto soddisfatto ai giornalisti lì presenti. Poi, mentre era in fila, l'ex premier ha lanciato una frecciata agli avversari di sinistra: "Non c'è nessuno di questi leader che abbia mai lavorato, ma per chi votiamo? Rimango solo io che ho lavorato - ha aggiunto - il cretino sono io". Ma non è tutto, perché qualcuno ha incalzato il Cavaliere affinché cantasse la controversa Bella Ciao. Risultato? "Non posso cantarla, sarei criticatissimo. Francamente è usata come canzone di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Anche per Silvioè arrivato il momento di votare. Il leader di Forza Italia si è recato neldi via Fratelli Ruffini a Milano, accompagnato dcompagna Marta Fascina. "Io sono in campo per dare insieme a Forza Italia un contributo determinante e a fare il regista del prossimo governo", ha detto soddisfatto ai giornalisti lì presenti. Poi, mentre era in fila, l'ex premier ha lanciato una frecciata agli avversari di: "Non c'è nessuno di questi leader che abbia mai lavorato, ma per chi votiamo? Rimango solo io che ho lavorato - ha aggiunto - il cretino sono io". Ma non è tutto, perché qualcuno ha incalzato il Cavaliere affinché cantasse la controversa Bella Ciao. Risultato? "Noncantarla, sarei criticatissimo. Francamente è usata come canzone di ...

