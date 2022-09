“Non ho ricevuto nessuna proposta”, pazzesco Seedorf: questione di razzismo! (Di domenica 25 settembre 2022) Nel mondo del calcio ci sono i predestinati e coloro che col duro lavoro raggiungono obbiettivi razionalmente impensabili. Questo discorso vale anche per il panorama degli allenatori e, a tal proposito, l’ex numero 10 del Milan Clarence Seedorf, ha avuto qualcosa da ridire. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il campione olandese avrebbe parlato in occasione del festival dello sport di un argomento molto delicato e importante. Queste le sue parole – “È il sistema ad esserlo. Dappertutto. In Europa non ci sono allenatori di colore, questo è un dato di fatto. Io dopo 20 anni in Italia, non ho ricevuto neanche una proposta. Non è logico”. Seedorf Serie A Razzismo Ciò che fa riflettere maggiormente è il fatto che la critica dell’ex calciatore sia rivolta al panorama del calcio italiano. ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 settembre 2022) Nel mondo del calcio ci sono i predestinati e coloro che col duro lavoro raggiungono obbiettivi razionalmente impensabili. Questo discorso vale anche per il panorama degli allenatori e, a tal proposito, l’ex numero 10 del Milan Clarence, ha avuto qualcosa da ridire. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il campione olandese avrebbe parlato in occasione del festival dello sport di un argomento molto delicato e importante. Queste le sue parole – “È il sistema ad esserlo. Dappertutto. In Europa non ci sono allenatori di colore, questo è un dato di fatto. Io dopo 20 anni in Italia, non honeanche una. Non è logico”.Serie A Razzismo Ciò che fa riflettere maggiormente è il fatto che la critica dell’ex calciatore sia rivolta al panorama del calcio italiano. ...

