Nemici sia degli Usa che della Russia (Di domenica 25 settembre 2022) Eravamo forse abituato ad intendere l'attacco kamikaze come un gesto estremo dell 'Islam oltranzista, per cui l!attacco nella mattina del 5 settembre, davanti all'ingresso dell'ambasciata russa a Kabul, in Afghanistan di cui l'ambasciatore Dmitry Zhurnov , ha spiazzato molti ma non ha ricordato che l'Islam fondamentalista non va d'accordo certo con Putin e questo è un momento in cui molte forse convergono verso l'obiettivo di destabilizzazione di quello che era in tempo e che potrebbe ritornare oggi. L'esplosione è avvenuta nel momento in cui un diplomatico di Mosca è uscito per annunciare i nomi dei richiedenti il visto. Secondo le prime informazioni riportate dalle agenzie di stampa russa, ci sarebbero tra le 15 e le 20 persone rimaste ferite o uccise nell'attentato. Tra le vittime ci sarebbero anche due funzionari dell'ambasciata. La deflagrazione è avvenuta davanti alla sede ...

