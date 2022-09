Negli Usa tiepida diffidenza sulle novità del voto italiano (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Nell'imminenza del voto in Italia, diffidenza è lo stato d'animo degli americani nei confronti di un possibile governo guidato da Giorgia Meloni. Ma dal punto di vista delle misure economiche e della guerra in Ucraina, gli analisti in Usa si aspettano poche novità sul breve periodo, in attesa del vero confronto: la discussione del nuovo patto di stabilità in ambito Unione Europea, in calendario nel 2023. Quello che si chiedono in molti a Washington è se con un governo Meloni l'Italia diventerebbe più simile alla Polonia o all'Ungheria, entrambe tentate dall'idea di rendere più forte il sistema politico, ma con il premier ungherese Viktor Orbàn che ha definito il suo modello una “democrazia illiberale”. I giornali progressisti mostrano la stessa diffidenza, ma con toni meno drammatici. Il New York Times ha ... Leggi su agi (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Nell'imminenza delin Italia,è lo stato d'animo degli americani nei confronti di un possibile governo guidato da Giorgia Meloni. Ma dal punto di vista delle misure economiche e della guerra in Ucraina, gli analisti in Usa si aspettano pochesul breve periodo, in attesa del vero confronto: la discussione del nuovo patto di stabilità in ambito Unione Europea, in calendario nel 2023. Quello che si chiedono in molti a Washington è se con un governo Meloni l'Italia diventerebbe più simile alla Polonia o all'Ungheria, entrambe tentate dall'idea di rendere più forte il sistema politico, ma con il premier ungherese Viktor Orbàn che ha definito il suo modello una “democrazia illiberale”. I giornali progressisti mostrano la stessa, ma con toni meno drammatici. Il New York Times ha ...

