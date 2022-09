Nazionale, ultima maglia azzurra di Chiellini sarà esposta al museo di Coverciano (Di domenica 25 settembre 2022) Non solo sedici anni di Nazionale, 117 presenze e otto reti. Giorgio Chiellini ha donato al museo del Calcio la sua ultima maglia azzurra indossata a Londra quasi quattro mesi fa, entrando nel ristretto cerchio di campioni che possono vantare la propria divisa esposta tra le sale del museo di Coverciano. “Ho indossato e combattuto con questa maglia per 117 volte, sono riuscito a vincere un Europeo e sono davvero orgoglioso per la mia ultima maglia della Nazionale esposta al museo di Coverciano”, ha commentato l’ex capitano in un messaggio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Non solo sedici anni di, 117 presenze e otto reti. Giorgioha donato aldel Calcio la suaindossata a Londra quasi quattro mesi fa, entrando nel ristretto cerchio di campioni che possono vantare la propria divisatra le sale deldi. “Ho indossato e combattuto con questaper 117 volte, sono riuscito a vincere un Europeo e sono davvero orgoglioso per la miadellaaldi”, ha commentato l’ex capitano in un messaggio. SportFace.

