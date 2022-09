Nazionale | l’esito degli esami per Immobile | scoppia il caso!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 25 settembre 2022) Magra consolazione per il tifo azzurro e per gli uomini di Roberto Mancini venerdì sera. La vittoria contro l’Inghilterra permette agli azzurri di giocarsi le chances qualificazione alla final four di Nations League contro l’Ungheria nel match di domani, e contemporaneamente spedisce i ragazzi si Southgate nella lega B. Aumenta il rammarico per quanto successo lo scorso Marzo contro la Macedonia in una partita che è apparsa completamente stregata. CiroItalia Intanto all’interno della squadra èto un vero e proprio caso. Nonostantenegativostrumentali ai quali si è sottoposto Ciro, a causa del problema al bicipite femorale destro avuto nei giorni scorsi, l’attaccante della Lazio non partirà con la squadra. Secondo quanto ...