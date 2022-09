Nations League 2022 23 | Croazia e Olanda conquistano la qualificazione alle Final Four

(Di domenica 25 settembre 2022) Sonole prime due qualificatedi/23. Lavince contro Austria per 3-1. E’ Modric a sbloccare il match al settimo minuto: il centrocampista riceve palla da Vlasic dalla destra e piazza un destro di precisione sul secondo palo. Il pareggio dei croati arriva due minuti più tardi, Baumgartner ristabilisce subito la parità con un colpo di testa. A ritrovare il vantaggio per i croati è Livaja di testa su assist di Perisic, è poi Lovren ad insaccare il definitivo 3-1, al minuto 72. La Francia cede il passo alla Danimarca, quest’ultimo in vantaggio già al 33esimo minuto con la rete di Dolberg. L’attaccante numero 12 con una sorta di spaccata arriva sul pallone spiazzando Areola. Il ...

SkySport : ITALIA-INGHILTERRA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (68’) ? ?? NATIONS LEAGUE ?? - Corriere : Immobile bloccato da Lotito prima di salire sull’aereo per l’Ungheria - DiMarzio : #NationsLeague | #Italia, la probabile formazione contro l'#Ungheria - ilRomanistaweb : ?? Nations League: 90' per #Zalewski e #Celik con le rispettive nazionali La Polonia vince contro il Galles ed evita… - sportface2016 : #NationsLeague 2022/23: #Croazia e #Olanda conquistano la qualificazione alle #FinalFour -

Il regista di Inzaghi, che era partito titolare nella sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi di, ha accusato un problema di natura muscolare ai flessori della coscia ...Marcelo Brozovic preoccupa l' Inter : il centrocampista croato è stato costretto ad uscire per infortunio nel primo tempo della partita dicontro l' Austria a Vienna. Da valutare nelle prossime ore l'entità del problema ...Sono state rese note le formazioni ufficiali di Galles-Polonia, avversarie nel gruppo 4 della Lega A di Nations League. Tanta Italia negli ospiti: in formazione troviamo Szczesny, ...