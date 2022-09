Napoli | scuole chiuse domani per allerta meteo | arrivano le prime ordinanze dei sindaci

Agenzia_Ansa : Maltempo, scuole chiuse a Napoli nella giornata di domani. Disagi nelle isole del Golfo. Auto intrappolate nel fang… - quotidianodirg : Maltempo a Napoli: domani scuole chiuse - manu_283 : domani allerta meteo in tutte le scuole di Napoli tranne la mia ovviamente perché io devo essere sempre speciale - Anthoskara : Comunque mi sono ricordato che con l'allerta meteo di domani, i giorni di rotazione per la prossima settimana da 2… - AgustBC : Ma quindi domani scuole a Napoli chiuse? -

La forte ondata di brutto tempo che sta colpendo la Campagnia non si attenua. Prorogata l'allerta arancione, ae nell'hinterland chiusi gli istituti che non sono seggio ...Nella cinta nord direstano chiuse leanche a Qualiano.chiuse ad Afragola In considerazione della proroga dell'allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di ...Napoli, 26 Settembre - In considerazione della proroga dell'allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il sindaco di ...Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani 26 settembre su tutto il territorio comunale di Castelnuovo Cilento e Sapri. È quanto deciso dai Sindaci Eros Lamaida e Antonio Gentile. Il provvedimento è ...