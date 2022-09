Murales a Maradona | al Pompei Street festival il nuovo murales

(Di domenica 25 settembre 2022) Undi Diego Armandoè stato realizzato da Maximiliano Bagnasco al. L’ex stella del Napoli è stato raffigurato con la maglia dell’Argentina dell’artista e suo connazionale. Un’opera davvero bellissima che in queste ore sta facendo il giro del web e attira l’ammirazione di tantissimi tifosi del Napoli e non solo.è il grande mito del popolo partenopeo, ma un fuoriclasse di livello assoluto apprezzato in tutto il mondo. Ilmurale perL'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

sportli26181512 : Napoli, a Pompei spunta un murales gigantesco dedicato a Maradona - sscraffaele : A Pompei murales dedicato a Maradona. È il più bello di tutti. #Maradona - ilnapolionline : Maradona, a Pompei spunta un nuovo murales di un artista argentino - - francobus100 : Maradona, a Pompei spunta un nuovo murales di un artista argentino - sabrina_uccello : RT @serieAnews_com: ???? Il rapporto con #Maradona e il vincolo speciale con #Napoli attraverso le parole di Alejandro #Ferrer, segretario ge… -

Dopo i tantiche ritraggono a Napoli e provincia Diego Armando, ne spunta uno anche Pompei ed è stato realizzato in occasione del Pompei Street Festival. Murale dia Pompei L'autore è ...È spuntato a Pompei in queste ore un nuovodedicato al mito di Diego Armando. L'ex stella argentina del Napoli è raffigurato in maglia Argentina dal connazionale Maximiliano Bagnasco, artista argentino presente in città in ...Un nuovo murales di Diego Armando Maradona è stato realizzato da Maximiliano Bagnasco al Pompei Street Festival.