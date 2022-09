MotoGp, vince Miller: Bagnaia out, Quartararo gode: l'errore che vale il Mondiale? (Di domenica 25 settembre 2022) Grossa sorpresa in MotoGp: in Giappone trionfa l'australiano Jack Miller su Ducati, davanti a Brad Binder della Ktm e Martin su Ducati Pramac. Quarto lo spagnolo Marc Marquez, partito in pole, mentre più dietro chi lotta per il titolo Mondiale. Ottavo Quartararo, nono Bastianini, sedicesimo Aleix Espargaro, fuori Pecco Bagnaia caduto all'ultimo mentre provava a superare il rivale Quartararo. Un azzardo che pesa anche in testa alla classifica quando restano ormai solo quattro gare alla fine della stagione. Quartararo si prende 8 preziosissimi punti e continua a essere il leader con 219 punti, incrementando il vantaggio su Bagnaia, ora a quota 201 e staccato dunque di 18 lunghezze. Giornata da dimenticare per l'altro pretendente al trono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Grossa sorpresa in: in Giappone trionfa l'australiano Jacksu Ducati, davanti a Brad Binder della Ktm e Martin su Ducati Pramac. Quarto lo spagnolo Marc Marquez, partito in pole, mentre più dietro chi lotta per il titolo. Ottavo, nono Bastianini, sedicesimo Aleix Espargaro, fuori Peccocaduto all'ultimo mentre provava a superare il ri. Un azzardo che pesa anche in testa alla classifica quando restano ormai solo quattro gare alla fine della stagione.si prende 8 preziosissimi punti e continua a essere il leader con 219 punti, incrementando il vantaggio su, ora a quota 201 e staccato dunque di 18 lunghezze. Giornata da dimenticare per l'altro pretendente al trono ...

SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - FranckyHawk29 : RT @homersimo: #MotoGP Fanculo il venerdì È la domenica che si vince Grande Jack #Miller gara spaziale #Bagnaia, una cosa sola non dove… - milanomagazine : In Giappone si corre alle 8.00 del mattino ora italiana ed è un superbo Jack Miller a vincere la gara. #notizie… - quotidianopiem : MotoGp Giappone, Bagnaia cade all’ultimo giro nel tentativo di sorpasso di Quartararo. Vince Miller - mele_16_ : RT @SkySportMotoGP: ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI -