MotoGP, risultato warm-up GP Giappone: Martin svetta con Ducati davanti a Quartararo e Miller. 4° Bagnaia (Di domenica 25 settembre 2022) Jorge Martin detta il ritmo al termine del Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del Motomondiale 2022. Lo spagnolo ha primeggiato in 1.45.085 con 285 millesimi di vantaggio sul francese Fabio Quartararo (Yamaha), abile a primeggiare sull’australiano Jack Miller (Ducati). Quarto crono nell’ultima sessione per Francesco Bagnaia (Ducati), abile ad avere la meglio Maverick Vinales (Aprilia), Enea Bastianini (Gresini) e Marc Marquez. Ottimi segnali anche sull’asciutto per il centauro di Honda, decisamente superiore nella giornata di ieri durante una particolare Q2 sotto la pioggia. Alle spalle del #93 del gruppo è da segnalare l’ottavo tempo di Aleix Espargarò (Aprilia), in difficoltà all’uscita della pit lane nei primi minuti. Il catalano ha concluso regolarmente il ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Jorgedetta il ritmo al termine del Gran Premio del, 16° appuntamento del Motomondiale 2022. Lo spagnolo ha primeggiato in 1.45.085 con 285 millesimi di vantaggio sul francese Fabio(Yamaha), abile a primeggiare sull’australiano Jack). Quarto crono nell’ultima sessione per Francesco), abile ad avere la meglio Maverick Vinales (Aprilia), Enea Bastianini (Gresini) e Marc Marquez. Ottimi segnali anche sull’asciutto per il centauro di Honda, decisamente superiore nella giornata di ieri durante una particolare Q2 sotto la pioggia. Alle spalle del #93 del gruppo è da segnalare l’ottavo tempo di Aleix Espargarò (Aprilia), in difficoltà all’uscita della pit lane nei primi minuti. Il catalano ha concluso regolarmente il ...

