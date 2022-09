MotoGP, risultati ed ordine d’arrivo GP Giappone 2022: Miller domina a Motegi, Bagnaia cade all’ultimo giro (Di domenica 25 settembre 2022) I risultati e l’ordine d’arrivo del GP di Giappone 2022, appuntamento valido per il campionato mondiale di MotoGP. Gara eccezionale da parte di Jack Miller, che partito in settima posizione riesce a prendere la testa della corsa dopo soli tre giri e non la molla fino al traguardo. dominante dall’inizio alla fine. Sul secondo gradino del podio Binder, terzo arriva Jorge Martin. Grande prestazione anche di Marc Marquez che chiude quarto. In ottica Mondiale costa tantissimo un errore nell’ultimo giro di Pecco Bagnaia, che nel tentativo di rientrare su Quartararo in ottava piazza, scivola e perde punti fondamentali. LA CLASSIFICA AGGIORNATA ordine DI ARRIVO 1. Jack Miller (Ducati) 2. ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Ie l’del GP di, appuntamento valido per il campionato mondiale di. Gara eccezionale da parte di Jack, che partito in settima posizione riesce a prendere la testa della corsa dopo soli tre giri e non la molla fino al traguardo.nte dall’inizio alla fine. Sul secondo gradino del podio Binder, terzo arriva Jorge Martin. Grande prestazione anche di Marc Marquez che chiude quarto. In ottica Mondiale costa tantissimo un errore nell’ultimodi Pecco, che nel tentativo di rientrare su Quartararo in ottava piazza, scivola e perde punti fondamentali. LA CLASSIFICA AGGIORNATADI ARRIVO 1. Jack(Ducati) 2. ...

