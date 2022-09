MotoGP, la forza mentale di Quartararo è il punto debole di Francesco Bagnaia (Di domenica 25 settembre 2022) Riavvolgiamo il nastro temporale di un paio di anni e torniamo al 2020, nella famosa stagione cominciata a luglio a causa della pandemia, caratterizzata dalla caduta di Marc Marquez a Jerez, da gare surreali a porte chiuse e da risultati assolutamente ondivaghi. Durante quell’annata, Fabio Quartararo diede costantemente l’impressione di essere il più forte, ovvero chi ne ha di più rispetto a tutti gli altri. Nello sport, però, non vince il più forte. Vince il migliore e, nel 2020, El Diablo non lo fu. Il francese alternò prove scintillati a debacle inspiegabili, senza un vero e proprio filo logico. Il Campione del Mondo divenne Joan Mir, che ancora oggi ringrazia l’inconsistenza del transalpino e l’infortunio patito dal compagno di squadra Alex Rins a Jerez. Il maiorchino conquistò il titolo perché fu, appunto, il migliore. Non sbagliò quasi nulla e ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Riavvolgiamo il nastro temporale di un paio di anni e torniamo al 2020, nella famosa stagione cominciata a luglio a causa della pandemia, caratterizzata dalla caduta di Marc Marquez a Jerez, da gare surreali a porte chiuse e da risultati assolutamente ondivaghi. Durante quell’annata, Fabiodiede costantemente l’impressione di essere il più forte, ovvero chi ne ha di più rispetto a tutti gli altri. Nello sport, però, non vince il più forte. Vince il migliore e, nel 2020, El Diablo non lo fu. Il francese alternò prove scintillati a debacle inspiegabili, senza un vero e proprio filo logico. Il Campione del Mondo divenne Joan Mir, che ancora oggi ringrazia l’inconsistenza del transalpino e l’infortunio patito dal compagno di squadra Alex Rins a Jerez. Il maiorchino conquistò il titolo perché fu, ap, il migliore. Non sbagliò quasi nulla e ...

