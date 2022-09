MotoGP, Jack Miller: “Che gara eccezionale, mi sono stupito di quanto andavo forte!” (Di domenica 25 settembre 2022) Jack Miller festeggia, e ne ha ben donde, dopo aver vinto, o per meglio dire dominato, il Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato di Motegi, infatti, il portacolori del team Ducati Factory ha preso il comando delle operazioni dopo pochi chilometri, salvo poi staccare tutti con un passo impossibile per i rivali, tornando al successo dopo oltre un anno (mancava dal GP di Francia 2021). Una vittoria dominante, dunque, per l’australiano, che precede Brad Binder e Jorge Martin che va a lenire il dispiacere del team per la rovinosa scivolata di Francesco Bagnaia all’ultimo giro. Il suo commento al termine della gara non può che sottolineare la sua soddisfazione dopo il decimo successo in carriera in tutte le categorie. “Una grande prestazione? Ogni tanto mi ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022)festeggia, e ne ha ben donde, dopo aver vinto, o per meglio dire dominato, il Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato di Motegi, infatti, il portacolori del team Ducati Factory ha preso il comando delle operazioni dopo pochi chilometri, salvo poi staccare tutti con un passo impossibile per i rivali, tornando al successo dopo oltre un anno (mancava dal GP di Francia 2021). Una vittoria dominante, dunque, per l’australiano, che precede Brad Binder e Jorge Martin che va a lenire il dispiacere del team per la rovinosa scivolata di Francesco Bagnaia all’ultimo giro. Il suo commento al termine dellanon può che sottolineare la sua soddisfazione dopo il decimo successo in carriera in tutte le categorie. “Una grande prestazione? Ogni tanto mi ...

