MotoGp in Giappone, Jack Miller vince a Motegi: Marquez chiude quarto, ottavo posto per Quartararo. Bagnaia cade all’ultimo giro (Di domenica 25 settembre 2022) Jack Miller vince il gran premio del Giappone di MotoGp. Alle spalle dell’australiano della Ducati, al suo primo podio stagionale, si è piazzato Brad Binder su Ktm seguito dalla Ducati Pramac di Martin. quarto Marc Marquez, partito in pole position; ottavo Quartararo, nono Bastianini, sedicesimo Aleix Espargaro. Grande delusione invece per Pecco Bagnaia, caduto all’ultimo giro mentre era in nona posizione e tentava l’attacco a Quartararo. Gara anomala, questo sedicesimo appuntamento del motomondiale, con i candidati al titolo a lottare tra di loro nella parte bassa della top ten e gli outsiders a caccia delle posizioni del podio. Per Bagnaia questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022)il gran premio deldi. Alle spalle dell’australiano della Ducati, al suo primo podio stagionale, si è piazzato Brad Binder su Ktm seguito dalla Ducati Pramac di Martin.Marc, partito in pole position;, nono Bastianini, sedicesimo Aleix Espargaro. Grande delusione invece per Pecco, cadutomentre era in nona posizione e tentava l’attacco a. Gara anomala, questo sedicesimo appuntamento del motomondiale, con i candidati al titolo a lottare tra di loro nella parte bassa della top ten e gli outsiders a caccia delle posizioni del podio. Perquesta ...

FBiasin : Eccoci qui col fine settimana sportivo: - Non c’è la #SerieA. - Neanche gli altri campionati, ovvio. - Non c’è la… - SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - SkySportMotoGP : ? Espargarò costretto a partire dai box Bagarre tra Bastianini e Bagnaia LIVE ? - Sport_Fair : #Quartararo recupera punti preziosi #Bagnaia cade e incassa un amaro 0 La nuova classifica piloti di #MotoGP dopo… - patriziarutigl1 : RT @fattoquotidiano: MotoGp in Giappone, Jack Miller vince a Motegi: Marquez chiude quarto, ottavo posto per Quartararo. Bagnaia cade all’u… -