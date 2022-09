MotoGP, GP Giappone: Miller e Bagnaia i due lati della Ducati (Di domenica 25 settembre 2022) La Ducati domina in Giappone nel 15esimo GP della stagione MotoGP. Peccato che sia quella sbagliata, la numero 43 di Jack Miller! Senza nulla togliere a “Thriller”, autore di una prestazione super, ma la casa bolognese sperava nella grande rimonta di Pecco Bagnaia, in lotta per il titolo contro Fabio Quartararo. E invece, il torinese cade all’ultima tornata, perdendo 8 punti dal francese. Non è la fine del mondo, ma è l’ennesimo errore di un pilota velocissimo ma incostante. Brad Binder porta la KTM sul podio, un podio sfiorato da un ritrovato Marc Marquez. MotoGP, GP del Giappone: cosa succede in gara? Prima del via arriva subito il colpo di scena: Aleix Espargaro rientra ai box! La sua Aprilia ha un problema di natura elettronica, che spinge il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 settembre 2022) Ladomina innel 15esimo GPstagione. Peccato che sia quella sbagliata, la numero 43 di Jack! Senza nulla togliere a “Thriller”, autore di una prestazione super, ma la casa bolognese sperava nella grande rimonta di Pecco, in lotta per il titolo contro Fabio Quartararo. E invece, il torinese cade all’ultima tornata, perdendo 8 punti dal francese. Non è la fine del mondo, ma è l’ennesimo errore di un pilota velocissimo ma incostante. Brad Binder porta la KTM sul podio, un podio sfiorato da un ritrovato Marc Marquez., GP del: cosa succede in gara? Prima del via arriva subito il colpo di scena: Aleix Espargaro rientra ai box! La sua Aprilia ha un problema di natura elettronica, che spinge il ...

