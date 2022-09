MotoGP, GP Giappone 2022: che errore di Bagnaia! Scivola durante l’ultimo giro e perde otto punti da Quartararo (Di domenica 25 settembre 2022) Era una gara destinata a cambiare poco, quella di Motegi nel GP del Giappone 2022 di MotoGP. Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia erano impegnati nelle retrovie a conquistare pochi punti, in una gara in cui partivano abbastanza indietro nella griglia. Negli ultimi giri però l’azzurro della Ducati ha tentato il tutto per tutto, si è avvicinato fin troppo al suo rivale e a pochi chilometri dal traguardo è Scivolato, mettendo fine alla sua gara. Pecco ha reagito con dell’ironia verso sè stesso, applaudendosi dopo essersi rialzato. Un errore che gli costa otto punti in ottica mondiale. Ora Quartararo è a +18. L’ORDINE DI ARRIVO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Era una gara destinata a cambiare poco, quella di Motegi nel GP deldi. Fabioe Pecco Bagnaia erano impegnati nelle retrovie a conquistare pochi, in una gara in cui partivano abbastanza indietro nella griglia. Negli ultimi giri però l’azzurro della Ducati ha tentato il tutto per tutto, si è avvicinato fin troppo al suo rivale e a pochi chilometri dal traguardo èto, mettendo fine alla sua gara. Pecco ha reagito con dell’ironia verso sè stesso, applaudendosi dopo essersi rialzato. Unche gli costain ottica mondiale. Oraè a +18. L’ORDINE DI ARRIVO SportFace.

