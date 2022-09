MotoGP, Francesco Bagnaia sconsiderato: caduta stupida, così è giusto non vincere il Mondiale (Di domenica 25 settembre 2022) Non più tardi dell’altro ieri si era scritto come, in quel di Motegi, Francesco Bagnaia avesse la necessità di ragionare. È esattamente ciò che non ha fatto quest’oggi. Sarebbe annegato già in qualifica se non avesse avuto il salvagente dell’accesso diretto al Q2, dinamica che gli ha garantito di poter scattare quantomeno dalla quarta fila. La furia del tifone Talas si è spostata altrove e nella giornata odierna il Twin Ring di Motegi è stato benedetto da un magnifico Sole. Condizioni canoniche, nelle quali si sarebbe potuto tornare alla normalità. Infatti una Ducati Factory ha dominato la scena. Quella di Jack Miller però, il quale ancora una volta ha dimostrato la superiorità delle Desmosedici versione 2022. L’australiano, scattato dalla terza fila, ha rapidamente preso il comando delle operazioni, andando poi in fuga sin dalle fasi iniziali. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Non più tardi dell’altro ieri si era scritto come, in quel di Motegi,avesse la necessità di ragionare. È esattamente ciò che non ha fatto quest’oggi. Sarebbe annegato già in qualifica se non avesse avuto il salvagente dell’accesso diretto al Q2, dinamica che gli ha garantito di poter scattare quantomeno dalla quarta fila. La furia del tifone Talas si è spostata altrove e nella giornata odierna il Twin Ring di Motegi è stato benedetto da un magnifico Sole. Condizioni canoniche, nelle quali si sarebbe potuto tornare alla normalità. Infatti una Ducati Factory ha dominato la scena. Quella di Jack Miller però, il quale ancora una volta ha dimostrato la superiorità delle Desmosedici versione 2022. L’australiano, scattato dalla terza fila, ha rapidamente preso il comando delle operazioni, andando poi in fuga sin dalle fasi iniziali. Il ...

zazoomblog : MotoGP pagelle GP Giappone: Francesco Bagnaia da zero! Quartararo ringrazia Marc Marquez anonimo - #MotoGP… - OA_Sport : #MotoGP, pagelle GP Giappone: Francesco #Bagnaia da zero! #Quartararo ringrazia, Marc #Marquez anonimo #JapaneseGP… - giulio661019 : RT @FranckyHawk29: Qualora Ducati, con questa moto, non dovesse vincere il Mondiale Piloti, passerà alla storia come il Mondiale perso da F… - FranckyHawk29 : Qualora Ducati, con questa moto, non dovesse vincere il Mondiale Piloti, passerà alla storia come il Mondiale perso… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, #Japanese 2022. Trionfo Ducati con Jack #Miller, ma Francesco #Bagnaia torna a cadere e scivola a -18 da #Quartararo… -