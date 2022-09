MotoGP, Enea Bastianini: “Non è stato facile passare Bagnaia, peccato esser partiti così indietro” (Di domenica 25 settembre 2022) Da 15° a 9°. Rimonta discreta ma al di sotto delle aspettative da parte di Enea Bastianini in occasione del Gran Premio del Giappone 2022, valido come quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del Team Gresini ha fatto fatica ad effettuare tanti sorpassi, battagliando a lungo con il compagno di marca Francesco Bagnaia (caduto poi all’ultimo giro) ma non riuscendo ad attaccare il leader del campionato Fabio Quartararo (8°). “Alla fine abbiamo fatto una buona gara. Non sono riuscito a sfruttare la gomma morbida all’inizio che avrebbe potuto darci qualcosina in più. Siamo rimasti costanti sul 46 basso e abbiamo raccolto dei punti importanti“, il commento del ducatista al sito ufficiale del team. “Non è stato facile passare Pecco, frenava ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Da 15° a 9°. Rimonta discreta ma al di sotto delle aspettative da parte diin occasione del Gran Premio del Giappone 2022, valido come quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Il romagnolo del Team Gresini ha fatto fatica ad effettuare tanti sorpassi, battagliando a lungo con il compagno di marca Francesco(caduto poi all’ultimo giro) ma non riuscendo ad attaccare il leader del campionato Fabio Quartararo (8°). “Alla fine abbiamo fatto una buona gara. Non sono riuscito a sfruttare la gomma morbida all’inizio che avrebbe potuto darci qualcosina in più. Siamo rimasti costanti sul 46 basso e abbiamo raccolto dei punti importanti“, il commento del ducatista al sito ufficiale del team. “Non èPecco, frenava ...

Elisa72Parma : Simpatizzo Fabio e credo con la bicicletta che ha stia facendo miracoli e spero vinca il mondiale. L'anno prossimo… - TeoBellan : Gara #MotoGP strana a Motegi. Dominio di Jack Miller con la Ducati. A podio anche Brad Binder e Jorge Martin. Bene… - mag1693_ : Io non capisco perché secondo alcuni enea dovrebbe mettersi da parte Sinceramente queste cose in MotoGP non esisto… - FranckyHawk29 : Qualcuno mi addita come complottista, ma seguo da tanti anni da 'immaginare' la stagione di Bastianini. Tardozzi al… - tnsal_ : Finish 24/24 1. Jack Miller ?? 2. Brad Binder ?? 3. Jorge Martin ?? 4. Marc Marquez 5. Miguel Oliviera 6. Luca Marini… -