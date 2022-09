MotoGP, Brad Binder: “Ho dato il massimo e sono stato premiato, podio meritato!” (Di domenica 25 settembre 2022) Con un brillante sorpasso all’ultimo giro ai danni di Jorge Martin, Brad Binder ha conquistato la seconda posizione nel Gran Premio del Giappone 2022, preceduto sulla linea del traguardo da un inarrivabile e dominante Jack Miller. Partito dalla terza posizione, il pilota della Red Bull KTM ha avuto il merito di crederci fino alla fine, vedendo poi premiati i suoi sforzi. Martin sembrava averne di più, difatti così è stato per gran parte della gara; negli ultimi giri, invece, Binder si è pericolosamente avvicinato allo spagnolo, studiandolo curva dopo curva e sorpassandolo poi in extremis, sfruttando al massimo l’unica possibilità avuta. Ecco il commento del pilota sudafricano al termine della gara odierna ai microfoni ufficiali della MotoGP: “sono ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Con un brillante sorpasso all’ultimo giro ai danni di Jorge Martin,ha conquila seconda posizione nel Gran Premio del Giappone 2022, preceduto sulla linea del traguardo da un inarrivabile e dominante Jack Miller. Partito dalla terza posizione, il pilota della Red Bull KTM ha avuto il merito di crederci fino alla fine, vedendo poi premiati i suoi sforzi. Martin sembrava averne di più, difatti così èper gran parte della gara; negli ultimi giri, invece,si è pericolosamente avvicinato allo spagnolo, studiandolo curva dopo curva e sorpassandolo poi in extremis, sfruttando all’unica possibilità avuta. Ecco il commento del pilota sudafricano al termine della gara odierna ai microfoni ufficiali della: “...

