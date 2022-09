Motocross delle Nazioni 2022: Italia ai piedi del podio senza rimpianti, Stati Uniti in trionfo dopo 11 anni (Di domenica 25 settembre 2022) L’Italia non riesce nell’impresa impossibile e deve abdicare dopo il titolo di Mantova 2021, ma può comunque ritenersi soddisfatta per il quarto posto odierno al Motocross delle Nazioni 2022. Sulla massacrante pista di RedBud, resa ancor più selettiva ed impegnativa dalla pioggia, il terzetto azzurro composto dal leggendario Tony Cairoli e dai giovani emergenti Mattia Guadagnini e Andrea Adamo ha ben figurato battendo grandi potenze del cross globale (come Belgio e Olanda) e attestandosi ai piedi del podio senza rimpianti. Domenica trionfale in Michigan per gli Stati Uniti padroni di casa, che completano un weekend straordinario interrompendo un digiuno di 11 anni e ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) L’non riesce nell’impresa impossibile e deve abdicareil titolo di Mantova 2021, ma può comunque ritenersi soddisfatta per il quarto posto odierno al. Sulla massacrante pista di RedBud, resa ancor più selettiva ed impegnativa dalla pioggia, il terzetto azzurro composto dal leggendario Tony Cairoli e dai giovani emergenti Mattia Guadagnini e Andrea Adamo ha ben figurato battendo grandi potenze del cross globale (come Belgio e Olanda) e attestandosi aidel. Domenica trionfale in Michigan per glipadroni di casa, che completano un weekend straordinario interrompendo un digiuno di 11e ...

zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: scivola Ferrandis davanti Renaux! Cairoli e Guadagnini attardati -… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: parte gara-3! - #Motocross #delle #Nazioni #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: fra poco gara-3 l’Italia si gioca il podio - #Motocross #delle… - DanieleFassina : RT @P300it: MXGP | Motocross delle Nazioni 2022: Tomac vince gara-1 su Geerts, Stati Uniti al comando della classifica ? di Federico Bened… - DanieleFassina : RT @P300it: MXGP | Motocross delle Nazioni 2022: Jett Lawrence domina gara-2, splendido terzo Guadagnini ? di Federico Benedusi ?? https://… -