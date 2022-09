Moto2, Ai Ogura domina il GP del Giappone: rimonta stellare, lotta con Fernandez per il Mondiale. Vietti cade (Di domenica 25 settembre 2022) Ai Ogura ha vinto il GP del Giappone 2022, tappa del Mondiale Moto2 andata in scena sul circuito di Motegi. Il padrone di casa ha trionfato da autentico fuoriclasse: è scattato dalla tredicesima posizione sulla griglia di partenza, è risalito in maniera perentoria, ha surclassato tutti gli avversari e a nove giri dal termine ha alzato ulteriormente il ritmo, facendo il vuoto e trionfando in solitaria. L’alfiere della Idemitsu Honda Team Asia ha firmato il terzo successo stagionale (settimo piazzamento sul podio in questo campionato) e la lotta per la conquista del titolo iridato si infiamma: il nipponico si è infatti portato ad appena due punti di distacco dallo spagnolo Augusto Fernandez, centauro del Red Bull KTM Ajo che quando mancavano sette tornate al traguardo ha regolato il ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Aiha vinto il GP del2022, tappa delandata in scena sul circuito di Motegi. Il padrone di casa ha trionfato da autentico fuoriclasse: è scattato dalla tredicesima posizione sulla griglia di partenza, è risalito in maniera perentoria, ha surclassato tutti gli avversari e a nove giri dal termine ha alzato ulteriormente il ritmo, facendo il vuoto e trionfando in solitaria. L’alfiere della Idemitsu Honda Team Asia ha firmato il terzo successo stagionale (settimo piazzamento sul podio in questo campionato) e laper la conquista del titolo iridato si infiamma: il nipponico si è infatti portato ad appena due punti di distacco dallo spagnolo Augusto, centauro del Red Bull KTM Ajo che quando mancavano sette tornate al traguardo ha regolato il ...

