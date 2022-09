Moto Gp, Ducati sul podio ma Bagnaia è fuori: come cambia la classifica (Di domenica 25 settembre 2022) Al Moto GP del Giappone sono due le Ducati sul podio, il trionfo in solitaria di Jack Miller e il terzo posto di Jorge Martin. Seconda la KTM di Brad Binder. Per Bagnaia una gara da dimenticare a causa della caduta a pochi giri della fine. Rientra per un soffio nella zona punti Enea Bastianini. A Motegi, nella tappa giapponese del Moto GP 2022, sul podio ancora due Ducati, il team che si è aggiudicato il Mondiale Costruttori a cinque gare dalla finale si esalta ancora con la vittoria delle Desmosedici. Sul primo gradino del podio infatti il Ducatista Jack Miller, protagonista di una vittoria in solitaria davanti a Brad Binder e il secondo Ducatista Jorge Martin. @Credits AnsaPiù sfortunata la gara di Francesco ... Leggi su velvetmag (Di domenica 25 settembre 2022) AlGP del Giappone sono due lesul, il trionfo in solitaria di Jack Miller e il terzo posto di Jorge Martin. Seconda la KTM di Brad Binder. Peruna gara da dimenticare a causa della caduta a pochi giri della fine. Rientra per un soffio nella zona punti Enea Bastianini. A Motegi, nella tappa giapponese delGP 2022, sulancora due, il team che si è aggiudicato il Mondiale Costruttori a cinque gare dalla finale si esalta ancora con la vittoria delle Desmosedici. Sul primo gradino delinfatti ilsta Jack Miller, protagonista di una vittoria in solitaria davanti a Brad Binder e il secondosta Jorge Martin. @Credits AnsaPiù sfortunata la gara di Francesco ...

