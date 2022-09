Mostra Galeotta | una collettiva di “art mail” dalle carceri italiane | “Creiamo un ponte tra dentro e fuori”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 25 settembre 2022) “L’obiettivo è creare unfra: i detenuti ci mandano dei messaggi e noi li esponiamo all’esterno. È un occasione per parlarne”. Sibyl von der Schulenburg è imprenditrice, scrittrice e presidente di ArtistiOnlus, un progetto che coinvolge i detenuti di tutta Italia. “ha come scopo quello di far uscire l’ultima energia rimasta da persone che vivono nella noia e nella disperazione carceraria“. L’opera di Giovanni Garbin per la “”L’associazione si adopera per promuovere diverse attività di tipo rieducativo per portare in carcere mezzi di svago e crescita. L’idea di coinvolgere i detenuti nell’arte della(decorazione di cartoline con matite, pastelli, acquerelli, collage e ...