Mondiali ciclismo 2022: un marziano a Wollongong (Di domenica 25 settembre 2022) Remco Evenepoel è il nuovo campione del mondo Élite in linea. Il millennial fiammingo ha conquistato la maglia iridata con una vittoria enfatica in solitario, non dissimile da quella di Bernard Hinault a Sallanches nel 1980. Dieci anni dopo l'ultimo successo belga, targato Philippe Gilbert a Valkenburg nel 2012, la nazione regina della bicicletta ha conquistato il suo 28° titolo, consolidando la sua storica supremazia globale. Per parte sua, Evenepoel, a 25 mesi dalla spaventosa caduta al termine della discesa del Muro di Sormano al Giro di Lombardia 2020, ha stampato il suo marchio sul ciclismo mondiale completando uno straordinario poker stagionale che lo ha già visto trionfatore sui traguardi della Liegi, di San Sebastian e della Vuelta Espana. La gara odierna è stata caratterizzata da tre momenti chiave. Il primo, a 70 chilometri dal traguardo, quando il belga ha ...

