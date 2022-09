Miller domina a Motegi | Bagnaia cade all' ultimo giro

(Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Jacke trionfa nel Gran Premio del Giappone, centrando la quarta vittoria in carriera in Moto Gp. Super gara da parte del pilota australiano della Ducati, autore di una splendida partenza che in pochi chilometri gli ha permesso di passare dalla settima alla prima posizione, tenendola stretta in mano fino alla fine. Chiudono il podio Brad Binder (KTM) e Jorge Martin (Ducati Pramac), seguiti da un buon Marc Marquez. Miglior italiano in gara Luca Marini sesto, mentre Francescoclamorosamente all'nel tentativo di superare Fabio Quartararo (8°), che ora ritrova 18 punti di vantaggio in vetta alla classifica mondiale. Sfortunato invece Aleix Espargaro (16°), costretto a partire dalla pit lane cambiando moto dopo alcuni problemi meccanici ...

Jacke trionfa nel Gran Premio del Giappone, centrando la quarta vittoria in carriera in Moto Gp . Super gara da parte del pilota australiano della Ducati, autore di una splendida partenza ...Persi tratta della quarta vittoria in carriera in MotoGP, mentre la vittoria di oggi è l'undicesimo successo conquistato in questa stagione da Ducati, che così eguaglia il precedente record ...Giornata agrodolce per Ducati sul circuito di Motegi: Jack Miller domina il GP del Giappone e regala un altro successo a Borgo Panigale, in una gara che però ha visto anche l'errore di Bagnaia nel… Le ...Il pilota della Ducati cade mentre stava tentando di sorpassare Quartararo, che è sempre leader della classifica con 18 punti di vantaggio sul piemontese ...