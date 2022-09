Milano Cortina 2026 | Brignone | “Vediamo in che veste ma ci sarò”

(Di domenica 25 settembre 2022) “Non puoi darti come un obiettivo la prossima Olimpiade. Devi anche qualificarti ed essere ad alto livello per quattro anni. Ciin che. Ci sono delle cose che non posso decidere adesso”. Lo ha detto Federica, campionessa azzurra di sci alpino, durante il Festival dello Sport a Trento. Sui record: “I numeri che ho io possono essere sorpassati in futuro, nella mia carriera ho avuto numeri veramente soddisfacenti. Quest’inverno sono arrivate altre quattro vittorie e la mia carriera non è finita. Spero di riuscire a vincere anche quest’anno”.ha riavvolto il nastro alla sua infanzia: “Ho avuto una vita normale, soprattutto da bambina mi era concessa una settimana di sci estivo. Fino a 15 anni, io ...

sportface2016 : #MilanoCortina, #Brignone: 'Vediamo in che veste ma ci sarò' - sportface2016 : #ShortTrack, Arianna #Fontana guarda a #MilanoCortina2026: 'Ci proverò, ma serve supporto' - sportface2016 : #Scialpino, #Paris: 'Smettere dopo #MilanoCortina? Sarà una sorpresa' - CatelliCatell5 : Milano-Cortina: Pancalli, atteso forte impatto sociale - Sport - ANSA - SaltoBz : Al Festival dello Sport di Trento il panel dedicato a Milano-Cortina 2026 lascia trasparire gli stereotipi di gener… -

ANCI LOMBARDIA

La testa però è già a2026, in quelle che potrebbero essere le ultime Olimpiadi di una carriera leggendaria. L'olimpionica è sicura: 'Potrò dare il 100% per esserci, ma chi dovrà ...Portolesi con i suoi camion ha lavorato anche nei nuovi cantieri delle Olimpiadi invernali. Ma Barbaro - Molluso sono solo un secondo nodo, non il vertice che in questa storia, ... MILANO - Dipartimento Cultura - Turismo - Sport - Politiche Giovanili - Olimpiadi Milano-Cortina 2026 'Ci sono delle cose che non posso decidere ora', dice la campionessa azzurra di sci TRENTO (ITALPRESS) - 'Non puoi darti come obiettivo la ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...