Milan, Leao protagonista anche in nazionale: Gullit lo incorona, sul rinnovo… | Primapagina (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-24 23:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: La stella di Rafael Leao brilla anche a Praga. Dopo la discussa espulsione di Genova contro la Sampdoria che gli ha fatto saltare per squalifica lo scontro diretto perso domenica scorsa a San Siro con il Napoli, l'attaccante del Milan ha servito l'assist per il gol del vantaggio segnato dall'ex rossonero Diogo Dalot nella trasferta vinta 4-0 in Repubblica Ceca dal Portogallo, che ha sorpassato la Spagna (sconfitta in casa dalla Svizzera) al primo posto del Gruppo 2 nella Lega A di Nations League. Il ct Fernando Santos lo ha schierato da falso 9 nel tridente con Cristiano Ronaldo e Bernando Silva, per poi sostituirlo a metà secondo tempo con Diogo Jota, autore del poker. FENOMENO PER Gullit – Intanto è arrivata l'incoronazione da parte di un ...

