Milan | la risposta del club a chi ha chiesto Theo e il nuovo ruolo di Ibra - Top News

JorgjiG : #Leão vuole il #Milan e i #rossoneri vogliono portoghese,sembra tutto facile ma la multa da pagare allo #SportingCP… - _granadato : RT @CalcioPillole: Nuovo #SanSiro, entro Natale la risposta a #Inter e #Milan. - CalcioPillole : Nuovo #SanSiro, entro Natale la risposta a #Inter e #Milan. - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Nuovo San Siro, Inter e Milan attendono una risposta entro Natale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Nuovo San Siro, Inter e Milan attendono una risposta entro Natale -

Ha parlato davvero di tutto Paolo Maldini nel suo lungo intervento al Festival dello sport di Trento organizzato dalla Gazzetta. Un riferimento anche al mercato Sul presente e sul futuro di ...Fra questi le strategie di mercato dele come resistere agli assalti dei grandi club stranieri per i pezzi pregiati della collezione rossonera. Ladel direttore dell'area tecnica è ...Il Milan non si ferma e punta adesso il gioiello del Napoli: pronto l'assalto, la richiesta di De Laurentiis è notevole.Milan e Inter hanno fretta e vogliono una risposta sul progetto del nuovo stadio entro la fine dell’anno, Cardinale sarebbe pronto ad una drastica decisione. Tuttosport riporta che i due club milanesi ...