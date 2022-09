Milan, dal Portogallo: “Manchester City in pressing su Rafael Leao” (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo quanto riferito da ‘Record’, il Manchester City vuole portare Rafael Leao alla corte di Guardiola. Sul rinnovo dell’attaccante del Milan, infatti, non ci sono ancora novità. Questo sta suscitando il forte interesse dei Citizens, che nelle ultime settimane hanno attentamente visionato l’ex Sporting Lisbona. L’intenzione di quest’ultimo, però, sarebbe quella di continuare il proprio percorso in Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo quanto riferito da ‘Record’, ilvuole portarealla corte di Guardiola. Sul rinnovo dell’attaccante del, infatti, non ci sono ancora novità. Questo sta suscitando il forte interesse dei Citizens, che nelle ultime settimane hanno attentamente visionato l’ex Sporting Lisbona. L’intenzione di quest’ultimo, però, sarebbe quella di continuare il proprio percorso in Italia. SportFace.

