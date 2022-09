Milan, dal Portogallo: il Manchester Ciy fa sul serio per Leao, ma sarà complicato (Di domenica 25 settembre 2022) Il Manchester City pronto a fare sul serio per Rafael Leao. Secondo il quotidiano portoghese ‘Record’ la squadra allenata da Pep Guardiola ha messo in cima alla lista il fuoriclasse del Milan, al momento in trattativa per il rinnovo di contratto. Rinnovo che però ancora non è arrivato poiché c’è distanza tra le parti. L’ex giocatore del Lille è stato più volte visionato da tutti gli uomini mercato del Manchester City e da Guardiola spesso. In ogni caso una cessione di Leao, soprattutto a gennaio, sarà molto complicata: il Milan è pronto a chiedere una cifra altissima e, secondo quanto scrive il quotidiano portoghese, la sensazione è che Leao non voglia abbandonare il club rossonero e la Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) IlCity pronto a fare sulper Rafael. Secondo il quotidiano portoghese ‘Record’ la squadra allenata da Pep Guardiola ha messo in cima alla lista il fuoriclasse del, al momento in trattativa per il rinnovo di contratto. Rinnovo che però ancora non è arrivato poiché c’è distanza tra le parti. L’ex giocatore del Lille è stato più volte visionato da tutti gli uomini mercato delCity e da Guardiola spesso. In ogni caso una cessione di, soprattutto a gennaio,molto complicata: ilè pronto a chiedere una cifra altissima e, secondo quanto scrive il quotidiano portoghese, la sensazione è chenon voglia abbandonare il club rossonero e la Serie A. SportFace.

