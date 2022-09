Migranti: nuovo sbarco nel Crotonese, arrivati in 69 (Di domenica 25 settembre 2022) Un veliero con a bordo 69 Migranti è arrivato a "Le Castella" di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. L'imbarcazione si é arenata sulla battigia in località "Spiagge rosse". Del gruppo di Migranti fanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) Un veliero con a bordo 69è arrivato a "Le Castella" di Isola Capo Rizzuto, nel. L'imbarcazione si é arenata sulla battigia in località "Spiagge rosse". Del gruppo difanno ...

paolabinetti : ?? Ricorre oggi la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato. Ad oggi non c’è un allarme immigrazione ma non c’… - BinaryOptionEU : RT '#Migranti, nuovo appello del #Papa: 'Impegniamoci per futuro più inclusivo'. - lc71488535 : RT @Adnkronos: #Migranti, nuovo appello del #Papa: 'Impegniamoci per futuro più inclusivo'. - Adnkronos : #Migranti, nuovo appello del #Papa: 'Impegniamoci per futuro più inclusivo'. - StraNotizie : Migranti, nuovo appello del Papa: 'Impegniamoci per futuro più inclusivo' -