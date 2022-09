Michelle Hunziker messa in panchina | batosta da Mediaset

(Di domenica 25 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. È arrivata una veraperda parte di. I dirigenti dell’azienda l’hannoin: ecco che cosa sta succedendo alla conduttrice. La presentatrice elvetica è stata al centro dell’attenzione mediatica per tutta l’estate. Il motivo di questo interesse è per questioni legate al gossip. Ma con l’inizio della stagione tv

alybonini : RT @unpooverthetop: semplicemente michelle hunziker al concerto di eros ramazzotti - showyourselfx : RT @unpooverthetop: semplicemente michelle hunziker al concerto di eros ramazzotti - SuuunMoooon : RT @unpooverthetop: semplicemente michelle hunziker al concerto di eros ramazzotti - Asiu_19 : RT @unpooverthetop: semplicemente michelle hunziker al concerto di eros ramazzotti - pisces1704 : RT @unpooverthetop: semplicemente michelle hunziker al concerto di eros ramazzotti -

Corriere dello Sport

... dopo Sanremo sarà protagonista nel film di Asterix e Obelix Domenica In, Mara Venier e la gaffe con Elodie: non conosce Andrea Iannone Eros Ramazzotti e, abbraccio tra futuri ...Scatta il bacio traed Eros Ramazzotti . La conduttrice ha infatti assistito al concerto dell'ex marito a Verona. È qui che il cantante l'ha coinvolta e lei l'ha raggiunto dandogli un bacio sulla ... Michelle Hunziker e il sacrificio fatto per essere al concerto di Eros Ramazzotti È arrivata una vera batosta per Michelle Hunziker da parte di Mediaset. I dirigenti dell'azienda l'hanno messa in panchina.Su Instagram esplode la gioia di Michelle Hunziker per la gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti, avuto da Eros ...