Michelle Hunziker diventa nonna | la figlia Aurora Ramazzotti è incinta

callmeJessixoxo : RT @unpooverthetop: semplicemente michelle hunziker al concerto di eros ramazzotti - swami_seven : RT @unpooverthetop: semplicemente michelle hunziker al concerto di eros ramazzotti - serratissima : RT @unpooverthetop: semplicemente michelle hunziker al concerto di eros ramazzotti - noemis210 : RT @unpooverthetop: semplicemente michelle hunziker al concerto di eros ramazzotti - allatua_ : RT @unpooverthetop: semplicemente michelle hunziker al concerto di eros ramazzotti -

Stile e Trend Fanpage

... speso terminate con delle querele , con alcuni personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo tra cui Elisabetta Canalis, Alba Parietti e. - Querele ma anche liti: tante quelle ...Aurora Ramazzotti è incinta : fine della telenovela 'gravidanza sì, gravidanza no'. La figlia died Eros ha confermato la dolce attesa con un video pubblicato su Instagram. Costantino Vitagliano, mitologico tronista delle prime edizioni di Uomini e Donne, ha raccontato la sua ... Michelle Hunziker, la prima Fashion Week da imprenditrice: segue la sfilata con il look scintillante Michelle Hunziker ospite al concerto di Eros Ramazzotti: la foto fa il giro del web e fa impazzire i social. Da diversi mesi a questa parte come sappiamo c’è stata una ritrovata unione tra Michelle Hu ...La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti, primogenita di Eros e Michelle Hunziker, è stata confermata solo pochi giorni fa. Ma il cantante non ha perso tempo nell’esprimere tutta la sua gioia ...