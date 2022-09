Meret, l’agente: “Continuità, la chiediamo da due anni. Rinnovo, mai negata la disponibilità” (Di domenica 25 settembre 2022) Il Napoli vuole il Rinnovo di Alex Meret, il giocatore ha un contratto fino al 2023 e la società azzurra vuole prolungare il contratto. Già durante il mercato estivo si parla di Rinnovo di Meret, ma poi l’attenzione su Keylor Navas e altri portieri ha fatto bloccare le operazioni. Ora il giocatore si è ripreso la scena ed è diventato il primo portiere del Napoli, senza alcuna discussione. Dunque da quando è in azzurro per la prima volta Meret si ritrova senza rivali, ma con un validissimo sostituto come Salvatore Sirigu. Anche l’agente di Meret, Federico Pastorello parla del Rinnovo del portiere, aprendo alla possibilità di restare in azzurro. Una possibilità che in casa azzurra stanno caldeggiando da tempo. Rinnovo ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 settembre 2022) Il Napoli vuole ildi Alex, il giocatore ha un contratto fino al 2023 e la società azzurra vuole prolungare il contratto. Già durante il mercato estivo si parla didi, ma poi l’attenzione su Keylor Navas e altri portieri ha fatto bloccare le operazioni. Ora il giocatore si è ripreso la scena ed è diventato il primo portiere del Napoli, senza alcuna discussione. Dunque da quando è in azzurro per la prima voltasi ritrova senza rivali, ma con un validissimo sostituto come Salvatore Sirigu. Anchedi, Federico Pastorello parla deldel portiere, aprendo alla possibilità di restare in azzurro. Una possibilità che in casa azzurra stanno caldeggiando da tempo....

