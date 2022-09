Meloni vince, ma il rischio è la Lega debole. Parla Pasquino (Di domenica 25 settembre 2022) I numeri non sono ancora definitivi, ma non sono incoraggianti. L’affluenza per queste elezioni politiche è di circa 10 punti percentuali in calo rispetto alle politiche del 2018, attestandosi su poco più del 64%. Al di là dell’astensione, i primi dati danno la coalizione di centrodestra fortemente in vantaggio, con oltre il 50% dei seggi secondo le prime elaborazioni di YouTrend. Formiche.net ha chiesto un commento al professore emerito di scienza politica e accademico dei Lincei Gianfranco Pasquino. Professore, cosa dice il calo dell’affluenza? La crescita dell’astensione è fisiologica, cresce da anni, e certamente non riflette quanto, per molti di noi, queste elezioni siano importanti. Il risultato del voto quindi non riflette il senso che tanti cittadini hanno dato a questo voto. Però dice anche che dare per scontato che gli elettori vadano a votare non paga, che ... Leggi su formiche (Di domenica 25 settembre 2022) I numeri non sono ancora definitivi, ma non sono incoraggianti. L’affluenza per queste elezioni politiche è di circa 10 punti percentuali in calo rispetto alle politiche del 2018, attestandosi su poco più del 64%. Al di là dell’astensione, i primi dati danno la coalizione di centrodestra fortemente in vantaggio, con oltre il 50% dei seggi secondo le prime elaborazioni di YouTrend. Formiche.net ha chiesto un commento al professore emerito di scienza politica e accademico dei Lincei Gianfranco. Professore, cosa dice il calo dell’affluenza? La crescita dell’astensione è fisiologica, cresce da anni, e certamente non riflette quanto, per molti di noi, queste elezioni siano importanti. Il risultato del voto quindi non riflette il senso che tanti cittadini hanno dato a questo voto. Però dice anche che dare per scontato che gli elettori vadano a votare non paga, che ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilfoglio_it : ??EXIT POLL: Fratelli d'Italia tra il 22 e il 26 per cento: centrodestra tra il 41 e 45 per cento. Segue il Pd con i… - Link4Universe : Se la Meloni vince, un sacco di gente che ora la vota,avrà una doccia molto fredda nei prossimi mesi quando capirà… - imma991065562 : RT @AdrianoCarchidi: #exitpoll #meloni Vince la Meloni, per l’astensionismo, per i fuori sede che non hanno potuto votare, per l’ignoranza… - Ketxn3 : niente, se vince la Meloni addio Italia, me ne vado. -