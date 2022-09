Meloni rompe il silenzio elettorale con una bandiera italiana: “Scriviamo la storia insieme” (Di domenica 25 settembre 2022) Alle 7 di questa mattina, 25 settembre, sono stati aperti i seggi per votare alle elezioni politiche con cui si decideranno i nuovi componenti di Camera e Senato che rimarranno aperti fino alle 23. Subito dopo comincerà lo spoglio dei voti. I leader dei principali partiti politici hanno votato nella mattinata di oggi, in alcuni casi postando le proprie foto scattate ai seggi sui social, come hanno fatto Carlo Calenda, leader di Azione, Matteo Renzi, leader di Italia Viva e anche Enrico Letta, segretario del Partito Democratico. Poche ora fa, Giorgia Meloni ha postato su Twitter una foto che la ritrae insieme alla bandiera italiana e ha invitato i suoi elettori al voto, di fatto rompendo il silenzio elettorale. Oggi puoi contribuire a scrivere la storia ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Alle 7 di questa mattina, 25 settembre, sono stati aperti i seggi per votare alle elezioni politiche con cui si decideranno i nuovi componenti di Camera e Senato che rimarranno aperti fino alle 23. Subito dopo comincerà lo spoglio dei voti. I leader dei principali partiti politici hanno votato nella mattinata di oggi, in alcuni casi postando le proprie foto scattate ai seggi sui social, come hanno fatto Carlo Calenda, leader di Azione, Matteo Renzi, leader di Italia Viva e anche Enrico Letta, segretario del Partito Democratico. Poche ora fa, Giorgiaha postato su Twitter una foto che la ritraeallae ha invitato i suoi elettori al voto, di fattondo il. Oggi puoi contribuire a scrivere la...

ciairo : Chi se non loro, poteva rompere il silenzio elettorale. Elezioni politiche 2022, Mattarella vota tra gli applausi.… - Vicidominus : C’è un modo per far giocare al Pengwin la vittoria di Fratelli d’Italia? Almeno la Meloni sta a casa e non rompe più il cazzo. - CaressaGiovanni : Elezioni politiche 2022, Mattarella vota tra gli applausi. Salvini alle urne rompe il silenzio: 'Gioco per vincere'… - RenatoMaiaron : RT @BObliterato: NON ESISTE REGOLA MA IL RISPETTO SI. EVIDENTEMENTE NON SANNO COSA SIA. Elezioni politiche 2022, Mattarella vota tra gli ap… - BObliterato : NON ESISTE REGOLA MA IL RISPETTO SI. EVIDENTEMENTE NON SANNO COSA SIA. Elezioni politiche 2022, Mattarella vota tra… -