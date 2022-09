Meloni fa il vuoto, maggioranza al centrodestra. Pd e Terzo Polo in affanno: i primi dati (Di domenica 25 settembre 2022) Elezioni politiche 2022, segui la diretta dello spoglio minuto per minuto: tutti i dati, le proiezioni, i risultati, i commenti dei leader. Ore 23.57 - Swg, nuovo dato: la Lega potrebbe essere sotto il 10% Il dato della Lega potrebbe essere inferiore a quello emerso primi trend poll, secondo Swg potrebbe anche essere sotto il 10 o addirittura al 9%. A dirlo in diretta a Maratona Mentana il responsabile dei sondaggi e proiezioni elaborati da Swg che spiega che, di conseguenza, i numeri del centrodestra potrebbero scendere. Ore 23.49 Affluenza parziale al 64,39%: il dato più basso di sempre Alle 23 l'affluenza parziale è 64,39% per la Camera e 64,31% per il Senato: si tratta del dato più basso di sempre. Ore 23.37 - Pd, panico per la "forchetta" Nella forchetta tra il 17/18% e 21/22% è racchiuso un finale agli antipodi per la notte ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Elezioni politiche 2022, segui la diretta dello spoglio minuto per minuto: tutti i, le proiezioni, i risultati, i commenti dei leader. Ore 23.57 - Swg, nuovo dato: la Lega potrebbe essere sotto il 10% Il dato della Lega potrebbe essere inferiore a quello emersotrend poll, secondo Swg potrebbe anche essere sotto il 10 o addirittura al 9%. A dirlo in diretta a Maratona Mentana il responsabile dei sondaggi e proiezioni elaborati da Swg che spiega che, di conseguenza, i numeri delpotrebbero scendere. Ore 23.49 Affluenza parziale al 64,39%: il dato più basso di sempre Alle 23 l'affluenza parziale è 64,39% per la Camera e 64,31% per il Senato: si tratta del dato più basso di sempre. Ore 23.37 - Pd, panico per la "forchetta" Nella forchetta tra il 17/18% e 21/22% è racchiuso un finale agli antipodi per la notte ...

