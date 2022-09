Meloni | cosa succede al quartier generale | la grande attesa

(Di domenica 25 settembre 2022) Il centrodestra freme e l'Hotel Parco dei Principi a Roma,di Fratelli d'Italia, si popola indella chiusura delle urne. La leader Giorgiaancora non c'è: deve prima andare a votare (aveva rinviato l'appuntamento per il caos giornalisti) e poi arriverà al comitato elettorale per seguire lo spoglio con tutto lo stato maggiore del partito. Il clima è di. Sono quasi 400 i giornalisti accreditati al comitato elettorale di FdI: presenti sia la stampa italiana che quella straniera internazionale, tra qui cronisti provenienti dal Giappone.

Link4Universe : Se la Meloni vince, un sacco di gente che ora la vota,avrà una doccia molto fredda nei prossimi mesi quando capirà… - peppeprovenzano : Hitler “un grande statista”. “Io sto con Putin”. A dirlo è un candidato di Meloni alla Camera ad Agrigento, parte d… - Linkiesta : Di che cosa parliamo quando parliamo di bipopulismo italiano Prima e dopo il voto, l’alternativa a Meloni è Mario… - ArrisoPabulo : RT @DomyLot: Ecco cosa hanno fatto ??#IoNonDimentico #Vita #ItalExit #ItaliaSovranaePopolare #ElezioniPolitiche22 #elezioni #meloni #Lett… - modamanager : RT @DomyLot: Ecco cosa hanno fatto ??#IoNonDimentico #Vita #ItalExit #ItaliaSovranaePopolare #ElezioniPolitiche22 #elezioni #meloni #Lett… -

L'Indro

Certo è che ora nella sala conferenze dell'Hotel campeggia un palco, con alle spalle il logo del partito di Giorgiasu uno sfondo bianco e blu, dove si può notare un grande nastro tricolore. ...leggi anche Elezioni,succede dopo il voto: le tappe che porteranno al prossimo governo Quali ... Per tale motivo, esattamente come il partito della, il Pd punta a raggiungere se non ... Cosa significherebbe Giorgia Meloni per l'Europa — L'Indro Il centrodestra freme e l'Hotel Parco dei Principi a Roma, quartier generale di Fratelli d'Italia, si popola in attesa della chiusura ...Giorgia Meloni, la presidente del seggio: Cosa succederà questa sera 25 settembre 2022 E' il giorno delle elezioni politiche, e forse è il giorno di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia si è ...