Mediterraneo, Nord Africa, Balcani: la Cina alle porte dell'Europa (Di domenica 25 settembre 2022) Accordi commerciali, affari d'oro, esportazioni e importazioni in crescita, spedizioni marittime ormai oliate alla perfezione e porti affollati. La Cina sta consolidando la sua presenza alle porte dell'Europa. Lo sta facendo ormai da anni, al punto che oggi, in almeno tre aree strategiche, Pechino può giocare un ruolo fondamentale nelle dinamiche economiche che interessano il InsideOver.

