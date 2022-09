Media, 'dal 28 arruolabili non potranno lasciare la Russia' (Di domenica 25 settembre 2022) Il sito indipendente Meduza, citando una fonte del Cremlino, riferisce che probabilmente dal 28 settembre agli uomini in età di mobilitazione nella Federazione Russa sarà vietato lasciare il Paese. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) Il sito indipendente Meduza, citando una fonte del Cremlino, riferisce che probabilmente dal 28 settembre agli uomini in età di mobilitazione nella Federazione Russa sarà vietatoil Paese. ...

MediasetTgcom24 : Media: dal 28 settembre uomini arruolabili non potranno lasciare la Russia #vladimirputin #sergyshoigu… - Agenzia_Ansa : Sale a 53 morti il bilancio del naufragio di una barca di migranti provenienti dal Libano i cui corpi sono stati ri… - SIMEST_IT : #SIMEST e @ItalyMFA : Al via da domani #20settembre un nuovo finanziamento agevolato per le imprese italiane ???? esp… - NandoBuciardo : Speriamo che in 3 giorni facciano in tempo ad evacuare per lasciare Putin da solo in Russia - loris_assi : Oggi #25settembre Karl H. Rummenigge ha compiuto 67 anni. Gol e Media Gol negli anni in cui ha giocato in Serie A,… -