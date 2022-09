Mattia Luconi annegato nell'alluvione delle Marche, il padre farà esposto in Procura: «Non si può morire per pioggia» (Di domenica 25 settembre 2022) Non è possibile nel 2022 morire per una pioggia». Dopo il trauma per il ritrovamento del corpo del piccolo Mattia Luconi, a otto giorni da quel maledetto 15 settembre quando il bambino... Leggi su ilmattino (Di domenica 25 settembre 2022) Non è possibile nel 2022per una». Dopo il trauma per il ritrovamento del corpo del piccolo, a otto giorni da quel maledetto 15 settembre quando il bambino...

CagliariCalcio : Il Cagliari Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa del piccolo Mattia Luconi, di origini sarde, vittima… - giomo2 : RT @Open_gol: Tiziano Luconi si domanda perché non è scattata l'allerta meteo nonostante altri Comuni vicini «stavano già sott'acqua» https… - Dome689 : RT @Open_gol: Tiziano Luconi si domanda perché non è scattata l'allerta meteo nonostante altri Comuni vicini «stavano già sott'acqua» https… - Open_gol : Tiziano Luconi si domanda perché non è scattata l'allerta meteo nonostante altri Comuni vicini «stavano già sott'ac… - infoitinterno : Mattia Luconi, il padre del bimbo annegato nell'alluvione: «Non si può morire per pioggia: presenteremo espost -