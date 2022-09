Masha Amini, femministe nostrane quasi mute sulla violenza islamica (Di domenica 25 settembre 2022) Tutto è iniziato il 13 settembre scorso quando la ventiduenne Mahsa Amini, residente a Saqqez, nella provincia del Kurdistan (Iran occidentale) e in vacanza a Teheran, è stata arrestata dalla polizia religiosa a causa della mancata osservanza della legge sull’obbligo del velo, in vigore dal 1981 modificata nel 1983 per tutte le donne nel Paese, sia straniere, che residenti. Per ironia della sorte, al momento dell’arresto Mahsa Amini indossava il velo, ma, a quanto pare, un paio di ciocche di capelli erano a vista. Anche nell’assurdità di questa legge che ai nostri occhi non ha alcun senso, sarebbe bastato fermarla, ammonirla e obbligarla a sistemare quel maledetto foulard che nell’Iran del 2022 è diventato una sorta di cintura di castità. Prima l’arresto, poi le violenze Mahsa Amini, è bene ripetere il suo nome in modo che resti ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 25 settembre 2022) Tutto è iniziato il 13 settembre scorso quando la ventiduenne Mahsa, residente a Saqqez, nella provincia del Kurdistan (Iran occidentale) e in vacanza a Teheran, è stata arrestata dalla polizia religiosa a causa della mancata osservanza della legge sull’obbligo del velo, in vigore dal 1981 modificata nel 1983 per tutte le donne nel Paese, sia straniere, che residenti. Per ironia della sorte, al momento dell’arresto Mahsaindossava il velo, ma, a quanto pare, un paio di ciocche di capelli erano a vista. Anche nell’assurdità di questa legge che ai nostri occhi non ha alcun senso, sarebbe bastato fermarla, ammonirla e obbligarla a sistemare quel maledetto foulard che nell’Iran del 2022 è diventato una sorta di cintura di castità. Prima l’arresto, poi le violenze Mahsa, è bene ripetere il suo nome in modo che resti ...

