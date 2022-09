La Gazzetta dello Sport

Nicolòal Festival dello Sport di Trento 2022. Il nuotatore è stato protagonista dell'evento 'Acqua ...Di questo gruppo ha dato una bella definizione il ranista Nicolò. Generazione Estate. I ...ottenuto quel che volevo, tre medaglie alle Olimpiadi, i Mondiali, 22 record europei: perché ... Martinenghi: “Avevo paura dell’acqua. E da grande creerò gioielli" Io Abito, qualche giorno al mare per conoscersi e mettersi alla prova: ‘un’esperienza divertente ed utile per tutti e per ciascuno’ ...Tre i testimonial dell’edizione 2022: i campioni mondiali Nicolò Martinenghi e Antonio Fantin e il dottor Piccinini L’iniziativa, promossa da La nostra Famiglia, è giunta alla 47esima edizione BOSISIO ...